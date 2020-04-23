В Украине COVID-19 заболели 1368 медицинских работников и 457 детей, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«Всего за все время пандемии заболело 7170 человек, из них 475 детей, а также 1386 медработников», - сообщил Степанов.

Министр уточнил, что за сутки 22 апреля коронавирус обнаружили у 578 человек, среди которых 44 ребенка и 123 медицинских работника.

По словам Степанова, этот антирекорд обусловлен тем, что на Вербное воскресенье и на пасхальные праздники многие люди нарушили карантинные требования.