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Сотрудники Управления стратегических расследований совместно со следственным управлением полиции Херсонщины под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили преступную деятельность группы лиц в Новотроицком районе, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.

Как сообщает пресс-служба полиции, злоумышленники сдавали людей в аренду, заставляя безвозмездно работать на складах. Организатора и его сообщников задержали при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Полицейские выяснили, что трое мужчин в возрасте от 32 до 51 лет на протяжении длительного времени для собственного обогащения незаконно удерживают около 20 человек и заставляют их бесплатно работать.

Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имевшие постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако, за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания. Сейчас полицейские устанавливают других лиц, находящихся в трудовом рабстве.

В ходе проведения спецоперации полицейские освободили из трудового рабства 5 граждан, среди которых была одна женщина. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, они помещены в реабилитационный центр для бездомных. По месту жительства фигурантов оперативники провели 6 обысков, изъяты 8 мобильных телефонов и другие вещественные доказательства.

Следователи областного главка полиции квалифицировали действия фигурантов по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми». Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Двум мужчинам сообщено о подозрении и направлено ходатайство в суд для избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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