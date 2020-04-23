По состоянию на 07:00 23 апреля пожары в лесных массивах Овручского района Житомирщины локализованы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовичском, Бережестском, и Словечанском лесничествах.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГосЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе 1 вертолет.

В Киевской области в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 7 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,011 мР/ч., Киевская область - 0,012 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч., Чернобыль - 0,021 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).