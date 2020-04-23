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Американские власти расследуют, не имели ли некоторые участники фьючерсного рынка инсайдерской информации о ходе переговоров России с другими нефтедобывающими странами в марте,  сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами исследует, не знали ли тогда отдельные участники рынка заранее о стратегии России в отношениях с ОПЕК, что могло позволить им заработать на резких колебаниях цен, передает Интерфакс.

Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority также расследует подозрительные операции с фьючерсами, сказали эти источники.

Имена лиц, которые совершали подозрительные сделки, не называются, и речь не идет о российских чиновниках. В то же время трейдеры, которые делали ставки – не американцы, эти лица могли иметь российские связи, говорят эти источники.

Предметом анализа являются фьючерсы на West Texas Intermediate, которые истекли во вторник с уходом цен на них в отрицательную зону.
ForUm

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