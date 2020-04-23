Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Заседание состоялось в среду вечером.

«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины», - говорится в сообщении.

Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров «Нормандской четверки» в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Группа безопасности продолжила работу по определению следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей - граждан Украины.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Также было отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и тому подобное.

Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.

Во время работы политической группы Украины подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров «Нормандской четверки», достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Также во время заседания обсудили активизацию в части процедурных вопросов работы ТКГ. Украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время.