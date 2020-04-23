Некоторые выздоровевшие от COVID-19 пациенты в Южной Корее повторно дали положительный результат во время теста на коронавирус.

Об этом сообщил директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) доктор Юнг Юн Кен, которого цитирует CNN

Анализ образцов от выздоровевших пациентов с COVID-19 показывает, что все они сформировали нейтрализующие антитела, но почти у половины все еще обнаружен вирусный генетический материал, передает Украинская правда.

KCDC провел анализ 25 выздоровевших пациентов, чтобы определить, можно ли обнаружить вирус COVID -19. У 25 пациентов были сформированы нейтрализующие антитела против вируса, и 12 пациентов дали положительный результат на коронавирус. По словам Юнга, когда были взяты образцы от 12 пациентов, результаты были отрицательными.

«Можно предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме в течение разных периодов времени без полного удаления даже после образования нейтрализующих антител. Дополнительные исследования продолжаются», 0 сказал Юнг Юн Кен.