также в разделеМир
У масок, доставленных из Китая в Польшу, – поддельный сертификат 12
COVID-19 в мире унес жизни 184 тысяч человек 9
В США подтвердили заражение кошек COVID-19 21
Еще один американский штат решил судиться с Китаем из-за коронавируса 22
Несмотря на карантин, российские коммунисты отметили 150-летие Ленина 32
ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин 67
ООН: Мир может столкнуться с голодом «библейских масштабов» 32
Иран запустил первый военный спутник 17
Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 22 человек 42
США на два месяца прекращают выдачу «зеленых карт» 20
Первый штат США подал на Китай в суд за пандемию коронавируса 33
В мире число заболевших COVID-19 превысило 2,5 миллиона человек 18
МВФ: Из-за коронавируса люди в 170 странах станут жить хуже 30
В ВОЗ заявили, что доказательств искусственного происхождения COVID-19 нет 24
СМИ: Российские хакеры атаковали чешские больницы, Минздрав и аэропорт 33
СМИ: США проводят полномасштабное расследование по лаборатории в Ухане 46
США впервые за 10 лет могут отправить посла в Беларусь 21
Гендиректор ВОЗ о коронавирусе: самое сложное – впереди 22

Некоторые выздоровевшие от COVID-19 пациенты в Южной Корее повторно дали положительный результат во время теста на коронавирус.

Об этом сообщил директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) доктор Юнг Юн Кен, которого цитирует CNN

Анализ образцов от выздоровевших пациентов с COVID-19 показывает, что все они сформировали нейтрализующие антитела, но почти у половины все еще обнаружен вирусный генетический материал, передает Украинская правда.

KCDC провел анализ 25 выздоровевших пациентов, чтобы определить, можно ли обнаружить вирус COVID -19. У 25 пациентов были сформированы нейтрализующие антитела против вируса, и 12 пациентов дали положительный результат на коронавирус. По словам Юнга, когда были взяты образцы от 12 пациентов, результаты были отрицательными.

«Можно предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме в течение разных периодов времени без полного удаления даже после образования нейтрализующих антител. Дополнительные исследования продолжаются», 0 сказал Юнг Юн Кен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2990 грн.
28
Теги