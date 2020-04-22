Десятки коммунистов в России нарушили введенный в связи с эпидемией COVID-19 режим ограничений, чтобы отметить 150-ю годовщину со дня рождения бывшего лидера большевиков Владимира Ленина.

Члены Коммунистической партии России во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым 22 апреля возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в Москве, сообщает русская служба Радио Свобода.

Участники мероприятия были разделены на небольшие группы и держались на расстоянии друг от друга, когда приближались к гранитному мавзолею. Формально эта акция нарушила введенный в Москве режим, запрещающий жителям российской столицы покидать свои дома. Исключения касаются только выхода из дома для приобретения предметов первой необходимости, в частности, пищи и лекарств, для получения медицинского лечения или выноса мусора, а также выгула домашних животных.

Днем ранее Зюганов призвал коммунистов во всех регионах России, а также в постсоветских странах возложить цветы к памятникам Ленину.

Коммунисты в России планировали проводить массовые мероприятия и празднования 150-летия Ленина с приглашением иностранных гостей, но все события были отложены на неопределенное время из-за пандемии.

Ленин стоял во главе большевистского переворота 1917 года, после которого в бывшей Российской империи началась гражданская война. Впоследствии на большей части территории бывшей империи в 1922 году был создан Советский Союз, который распался в 1991 году.

Забальзамированное тело Ленина, умершего в 1924 году, хранится в мавзолее на центральной площади российской столицы.