Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя Офиса главы государства Романа Машовца.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Одной из главных задач, поставленных перед Машовцем, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

Генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус обратил внимание на решение проблем предприятий, входящих в состав концерна.

Министр обороны Андрей Таран выразил надежду на конструктивное и профессиональное сотрудничество ветвей власти в интересах Украинского государства.

В совещании также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, народные депутаты, представители силовых структур.

Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.