В Верховной Раде 24 апреля может состояться два внеочередных пленарных заседания, одно из которых инициирует президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает Укринформ.

«Да, в пятницу может состояться два внеочередных пленарных заседания. В частности, в 13:00 - первое из них, которое уже традиционно своим письмом инициирует Президент Украины. Именно на нем будет рассматриваться отклонение постановлений об отмене некоторых законопроектов, которые были приняты на предыдущем заседании. Речь идет о внесении изменений в Регламент и закон, который касается децентрализации. Я думаю, что будут еще вопросы в повестке дня, которые требуют положительного голосования. Сегодня до обеда мы ждем эту повестку дня с перечнем законопроектов, которые будут рассматриваться», - отметила Кравчук.

Что касается еще одного внеочередного заседания ВР в пятницу, то депутат подчеркнула, что вероятность его проведения довольно высока, и оно может состояться сразу после закрытия первого.

«Это заседание инициируют депутаты, собирая подписи за его проведение. Насколько я знаю, инициатива принадлежит «Батьківщині», но, например, депутаты нашей фракции также подписывают эти письма. Речь идет о создании ВСК по расследованию тех фактов, о которых заявлял бывший министр финансов Уманский . Думаю, что должно быть необходимое количество подписей, потому что это было консенсусное решение вместе с Председателем Верховной Рады еще в прошлый раз, когда мы заседали (16 апреля - Ред.)», - уточнила Кравчук.