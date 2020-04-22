также в разделеПолитика
Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 30
Уманский станет советником Ермака 21
В СН сообщили, когда состоится внеочередное заседание Рады 16
Шпир о совещании в ОП: У Зеленского нет средств, как оценить масштаб эпидемии, поэтому они не знают, когда будет пик 73
Нимченко: Мы не допустим узурпации власти в стране и будем всеми законными методами защищать украинскую землю 19
Немчинов: Переписи населения в 2021, скорее всего, не будет 17
КИУ проанализировал выполнение «стадионных обещаний» Зеленского 121
Медведчук: ОПЗЖ готова профинансировать ПЦР-тестирование украинцев, учитывая успешный опыт Австрии 23
Россия сняла санкции с Новинского и Киселева 25
Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ 20
Ермак будет докладывать Зеленскому о ситуации с пожарами 21
Шмыгаль и Разумков поздравили украинцев с Пасхой 17
Президент уволил начальника СБУ в Кировоградской области 45
Медведчук: ОПЗЖ настаивает на восстановлении торгово-экономических отношений с Россией 29
Поляков и Дубинский заблокировали изменения в регламент Рады 211
Зеленскому показали строящийся на Закарпатье военный городок 25
Рада изменила регламент для борьбы с «поправочным спамом» 29
Зеленский обещает вернуть всех пленных украинцев 17

В Верховной Раде 24 апреля может состояться два внеочередных пленарных заседания, одно из которых инициирует президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает Укринформ.

«Да, в пятницу может состояться два внеочередных пленарных заседания. В частности, в 13:00 - первое из них, которое уже традиционно своим письмом инициирует Президент Украины. Именно на нем будет рассматриваться отклонение постановлений об отмене некоторых законопроектов, которые были приняты на предыдущем заседании. Речь идет о внесении изменений в Регламент и закон, который касается децентрализации. Я думаю, что будут еще вопросы в повестке дня, которые требуют положительного голосования. Сегодня до обеда мы ждем эту повестку дня с перечнем законопроектов, которые будут рассматриваться», - отметила Кравчук.

Что касается еще одного внеочередного заседания ВР в пятницу, то депутат подчеркнула, что вероятность его проведения довольно высока, и оно может состояться сразу после закрытия первого.

«Это заседание инициируют депутаты, собирая подписи за его проведение. Насколько я знаю, инициатива принадлежит «Батьківщині», но, например, депутаты нашей фракции также подписывают эти письма. Речь идет о создании ВСК по расследованию тех фактов, о которых заявлял бывший министр финансов Уманский . Думаю, что должно быть необходимое количество подписей, потому что это было консенсусное решение вместе с Председателем Верховной Рады еще в прошлый раз, когда мы заседали (16 апреля - Ред.)», - уточнила Кравчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги