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В Украинской Православной Церкви объяснили, что делать при проявлении у насельников монастыря признаков ОРВИ или коронавируса.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) опубликовал план противоэпидемических мероприятий на сайте Львовской епархии.

При повышении температуры (даже незначительное повышение температуры свидетельствует о возможном инфицировании COVID-19. Повышение температуры может быть единственным симптомом заболевания), сухого кашля, потери обоняния необходимо:

«Немедленно поместить больного в изолятор и вызвать врача из поликлиники по месту жительства.

В помещении, где находился больной, провести дезинфекцию с использованием дезинфицирующих средств противовирусной концентрации (Хлорамин Б 3%, или другими по предписанию санэпидслужбы). При проведении дезинфекции необходимо использовать защитный костюм (маска, одноразовый халат, шапочка, одноразовые перчатки, очки).

Определить круг людей, контактировавших с больным. Всех их опросить на наличие признаков ОРВИ», - объяснил архиерей.

Митрополит Филарет рассказал, что необходимо делать в случае подтверждения коронавирусной инфекции.

«Монастырь должен быть немедленно закрыт для посетителей.

О случаях заболевания наместникам/игуменам ставропигиальных монастырей следует немедленно уведомить Управление делами УПЦ, а наместникам/игуменам епархиальных монастырей - епархиальному архиерею.

Всем, кто находился в контакте с больным, необходимо соблюдать самоизоляцию 14 дней с обеспечением ежедневной термометрии (не менее 4 раз в день).

Лица, которые находились в контакте с больным, должны быть протестированы на наличие коронавирусной инфекции. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в региональный штаб по противодействию коронавирусной инфекции», - сообщил он.

Владыка Филарет подчеркнул, что если монах, больной коронавирусом, не был госпитализирован, он должен быть размещен в изоляторе.

Также он рассказал о лечебно-профилактических мерах.

«При резком ухудшении состояния больного (температура выше 38,5, частота дыхательных движений более 30 раз в минуту; сатурация (уровень кислорода в крови) менее 93%) нужно немедленно вызвать скорую помощь. Для измерения сатурации рекомендуется приобрести пульсоксиметр», - отметил архиерей.

Для насельников, которые не относятся к категории больных и которые не были в контакте с больными, следует обеспечить:

«Ежедневную двукратную термометрию индивидуальными или бесконтактными термометрами.

Максимально разобщенное проживание насельников (желательно по одному в кельях).

Ежедневная влажная уборка общих помещений с использованием дезинфицирующих средств. Не менее 3 раз в день необходимо протирать с дезинфицирующим средством ручки дверей.

Проветривания помещений 1 раз в 2 часа.

Необходимо хранение в кельях средств индивидуальной гигиены.

Проведение совместных трапез запрещено. Желательно организовать индивидуальное питание, с бесконтактной раздачи пайков», - сказано в сообщении.
ForUm

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