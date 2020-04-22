Вслед за историческим снижением стоимости североамериканской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) цена на европейскую нефть эталонной марки Brent тоже существенно просела.

Во время торгов вечером во вторник, 21 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть WTI опускалась до отметки ниже 10 долларов США за баррель, потеряв таким образом за день больше половины стоимости. Об этом сообщают онлайн-графики агентства Bloomberg, передает УНИАН.

Июньские контракты на WTI торгуются на уровне 17 долларов за баррель. Однако в один момент цены на них упали до менее 7 долларов за баррель. Как сообщалось, 20 апреля цена майского фьючерса нефти WTI впервые за всю историю торгов стала отрицательной. К этому привел резкий спад объемов спроса на черное золото вкупе с техническими особенностями торгов - закрытием майских фьючерсов во вторник вечером.

Относительно стоимости европейской эталонной марки Brent, то стоимость июньского фьючерса на торгах 21 апреля опускалась до отметки 18,10 доллара за баррель, что на 25 и более процентов ниже, чем днем ранее.

Ситуация на нефтяном рынке остается неспокойной из-за существенного превышения объемов предложения сырья над спросом. Последний существенно просел вследствие пандемии коронавируса и принятых ограничительных мер во многих странах.

Уже вскоре нефтехранилища во многих странах будут заполнены до отказа и пока выхода из ситуации не видно. Объявленное ведущими нефтедобывающими странами существенное сокращение объемов добычи нефти не сможет компенсировать нынешний перекос между низким спросом и избытком предложения, предостерегают аналитики.



Напомним, 20 апреля цена фьючерсных контрактов на нефть впервые в истории ушла в минус: продавцы этих контрактов были готовы доплачивать, чтобы избавиться от них среди нынешнего кризиса переполненности нефтяного рынка.