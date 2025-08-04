ОПЕК+ зливає ринок: ціни на нафту летять вниз

Ціни на нафту продовжили знижуватися після того, як ОПЕК+ оголосила про чергове значне збільшення видобутку на 547 тисяч барелів на добу з вересня. Додатковий тиск на ринок чинить стурбованість уповільненням економічного зростання в США — найбільшому споживачу нафти у світі, повідомляє Reuters.

У понеділок, 4 серпня, ф'ючерси на нафту Brent впали на 40 центів — до 69,27 долара за барель, а американська марка WTI — на 37 центів, до 66,96 долара за барель. Обидві марки подешевшали приблизно на 2 долари в п'ятницю.

ОПЕК+ пояснює рішення збільшити видобуток стійким економічним зростанням і низькими запасами нафти. Загальний приріст видобутку складе близько 2,5 млн барелів на добу, що дорівнює приблизно 2,4% світового попиту. Це рішення означає повне і дострокове скасування найбільшого пакета обмежень на видобуток, а також окреме збільшення видобутку для Об’єднаних Арабських Еміратів.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що реальний приріст поставок від восьми країн ОПЕК+, які вже збільшували видобуток з березня, становитиме близько 1,7 млн барелів на добу — приблизно дві третини від заявленого обсягу. Інші члени організації, за даними банку, навпаки, скоротили виробництво після періоду перевиробництва. Політика ОПЕК+ лишається гнучкою, і очікується, що після вересня обсяг видобутку залишиться стабільним.

Ризики для ринку зберігають можливі нові санкції США проти Ірану та Росії. Президент Дональд Трамп погрожував запровадити 100% вторинні мита на покупців російської нафти, щоб посилити тиск на Москву у контексті війни в Україні.

Деякі танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені через нові американські санкції, проте індійські офіційні особи підтвердили намір і надалі закуповувати російську нафту, незважаючи на загрози Вашингтона.

Загалом інвестори стурбовані одночасним впливом можливих нових санкцій та уповільненням економічного зростання у США, що може знизити глобальний попит на нафту.

Представник США з торгівлі Джемісон Грір зазначив, що введені минулого тижня мита проти десятків країн, ймовірно, залишаться чинними найближчим часом.