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В течение 21 апреля вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили вражескую активность.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восто» оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили вражескую провокацию. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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