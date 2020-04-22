Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), сообщает УНИАН.



В частности, от начала пандемии зафиксированы 2 563 384 человека, инфицированные коронавирусом. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 177 415 человек. Вылечились от коронавируса 681 477 человек.

Лидируют по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией США (824 438), Испании (204 178) и Италии (183 957). Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (24 648), Испании (21 282) и Франции (20 796).