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В сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, необходимо не поддаваться панике и доверять Богу.

Фото: Усик / УНИАН

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом украинский боксер Александр Усик сказал в эфире «В гостях у Дмитрия Гордона», комментируя свое отношение к пандемии и связанному с ней карантину.

«Нужно продолжать верить и бороться, ведь в Библии 365 раз повторяется «Не бойтесь», - добавил спортсмен.

Он рассказал, что продолжил посещать храм, поскольку помогает священнику во время богослужения.

«Как православный христианин, когда я услышал, что закрывают церкви, то первое, что пришло на ум, что все это напоминает какое-то возвращение в СССР. Сейчас в XXI веке разве можно позволить такому случиться?», - отметил Александр Усик.

Боксер сказал, что подобные заявления вызвали в нем желание постоять за свою веру.

Как сообщалось ранее, Александр Усик рассказал о своем знакомстве и общении с Предстоятелем Украинской Православной Церкви в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».
ForUm

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