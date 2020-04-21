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После того, как спирт для производства антисептиков в Украине начали покупать непосредственно на заводах Укрспирта, «острый дефицит» этих товаров был преодолен.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора Укрспирта Сергей Блескун, сообщает hromadske.

«Украинские производители закупили в государственном предприятии «Укрспирт» уже 2 миллиона 600 тыс. литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные — антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен», — сообщил Блескун.

Он отметил, что новые заказы на спирт от производителей антисептиков продолжают поступать, поэтому Укрспирт продолжает работать и отгружать спирт семь дней в неделю

Согласно обновленному законодательству, Укрспирт получил право продавать спирт для производителей антисептиков. Ранее такой продажи не происходило. Более того, такой спирт пока не облагается акцизным налогом.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП «Укрспирт».
ForUm

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