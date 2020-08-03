Министерство финансов Украины в рамках процесса демонополизации спиртовой отрасли выдало лицензии на производство спирта частным заводам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава госпредприятия «Укрспирт» Сергей Блескун.

«Уже месяц, с 1 июля ГП «Укрспирт» больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам. Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для Укрспирта», – написал он.

По словам Блескуна, постепенно количество клиентов компании будет уменьшаться. «Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок. Однако затягивать с приватизацией Укрспирта нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны. Этот вариант событий для меня недопустим. Поэтому еще раз подчеркиваю необходимость быстрой приватизации объектов (производственных площадок) ГП «Укрспирт», – подчеркнул он.

«И здесь мы на одной волне с профессиональной и мощной командой Фонда государственного имущества Украины и Министерства экономического развития и торговли. Они - большие мастера своего дела. В связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализацией спирта со стороны государства. Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет. Мы не монополисты, мы теперь одни из... Рынок без монополии», – написал Блескун.

Напомним, 3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую на отрасль.