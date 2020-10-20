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Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн Артемовский спиртзавод, сообщает пресс-служба ФГИ.

«Только что завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранения спирта! Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора», – говорится в сообщении.

В ФГИ отметили, что владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн.

«Напомним, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Артемовского МПД будет считаться официально завершенным», – сказано в сообщении.
ForUm

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