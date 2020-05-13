также в разделеЭкономика
Рада хочет запретить штрафовать за просрочку платежей по кредитам для бизнеса 10
Из-за коронавируса работу потеряли почти 200 тысяч украинцев 10
Шмыгаль надеется на $10 миллиардов от международных партнеров 16
В НБУ не исключают дальнейшего снижения учетной ставки 14
В апреле инфляция замедлилась до 2,1% 34
Витренко заявил, что его увольняют из Нафтогаза 63
ВР продлила действие налоговых льгот на период карантина 35
Шмыгаль пообещал не поднимать цены на электроэнергию в этому году 19
Буславец: Майнинг криптовалют на АЭС – это мировой тренд 43
За пособием по частичной безработице обратились 7 тысяч работодателей 18
Bihus.Info: Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды 44
Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса 16
Энергоблок Ривненской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв 22
Медведчук требует от Кабмина отчитаться о проверках американских биолабораторий в Украине 57
Украина уже закачала в ПХГ 17 миллиардов кубов газа 19
Шмыгаль: Дефолт Украине больше не грозит 110
Нефть дорожает на фоне обещания Саудовской Аравии сократить добычу 40
Украинские АЭС сократили выработку энергии до исторического минимума 120

Кабинет Министров раньше времени снял запрет на экспорт из Украины этилового спирта для медицинских целей, разрешив поставки с 15 мая 2020 года вместо ранее установленного срока 1 июня.

Такое решение правительство приняло на заседании 13 мая, сообщает УНИАН.

Согласно пояснительной записке к соответствующему постановлению, производственные мощности украинских спиртовых заводов составляют около 600 миллионов литров спирта в год, в том числе мощности госпредприятия «Укрспирт» – 300 миллионов литров в год. При этом спрос на этиловый спирт на внутреннем рынке за последние годы не превышает 70-80 миллионов литров в год, а загруженность государственных спиртовых заводов составляет не более 13%.

Также приводятся данные Госстата, согласно которым экспорт спирта в 2019 году составил 9,3 миллиона литров, в том числе Укрспирт экспортировал 5,9 миллиона литров. За два месяца 2020 года зарубежные поставки этилового спирта составили 1,1 миллиона литров, что фактически в полном объеме является экспортом Укрспирта. «Предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта спирта этилового… необходимого для медицинских целей и фармацевтической промышленности, на срок до 15.05.2020, то есть фактически отменить временный запрет экспорта спирта ранее установленного правительством срока», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Наполним, в марте Государственное предприятие «Укрспирт» для недопущения дефицита медицинского спирта на внутреннем рынке остановило его экспорт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
11
Теги