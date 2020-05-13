Кабинет Министров раньше времени снял запрет на экспорт из Украины этилового спирта для медицинских целей, разрешив поставки с 15 мая 2020 года вместо ранее установленного срока 1 июня.

Такое решение правительство приняло на заседании 13 мая, сообщает УНИАН.

Согласно пояснительной записке к соответствующему постановлению, производственные мощности украинских спиртовых заводов составляют около 600 миллионов литров спирта в год, в том числе мощности госпредприятия «Укрспирт» – 300 миллионов литров в год. При этом спрос на этиловый спирт на внутреннем рынке за последние годы не превышает 70-80 миллионов литров в год, а загруженность государственных спиртовых заводов составляет не более 13%.

Также приводятся данные Госстата, согласно которым экспорт спирта в 2019 году составил 9,3 миллиона литров, в том числе Укрспирт экспортировал 5,9 миллиона литров. За два месяца 2020 года зарубежные поставки этилового спирта составили 1,1 миллиона литров, что фактически в полном объеме является экспортом Укрспирта. «Предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта спирта этилового… необходимого для медицинских целей и фармацевтической промышленности, на срок до 15.05.2020, то есть фактически отменить временный запрет экспорта спирта ранее установленного правительством срока», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Наполним, в марте Государственное предприятие «Укрспирт» для недопущения дефицита медицинского спирта на внутреннем рынке остановило его экспорт.