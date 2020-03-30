Верховная Рада приняла законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП «Укрспирт», сообщает пресс-служба предлприятия.

Отмечается, что для этих целей будут работать дополнительные заводы предприятия.

«Сегодня депутаты проголосовали за изменения в законодательство, которые позволяют заложить цену на спирт без акциза в производство дезинфицирующего средства для антисептиков. До 30 апреля ГП «Укрспирт» будет производить дезинфицирующее средство сразу на базе своих заводов. Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы», - сообщил и.о. председателя ГП «Укрспирт» Сергей Блескун.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №3275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)».