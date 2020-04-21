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В Одессе полиция возбудила уголовное производство по факту несоблюдения карантинных мероприятий на расположенном в центре города рынке «Привоз». Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин, передает УНИАН.

О возбуждении производства по рынку он сообщил в связи с тем, что журналистов интересовало, почему «Привоз» продолжает работать, хотя другие городские рынки закрыты.

Махотин заявил, что городским властям было направлено несколько обращений и к руководству рынка, сейчас составлен ряд протоколов о нарушении порядка торговли и несоблюдения мероприятий в условиях карантина.

Заместитель начальника главка полиции отметил, что сейчас закрыта часть «Привоза». Приморским отделом полиции Одессы возбуждено уголовное производство по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным ОП на 21 апреля, в Харькове и Одессе продовольственные рынки продолжают работать, поскольку руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.
ForUm

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