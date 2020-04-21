В Харькове и Одессе продовольственные рынки продолжают работать, поскольку руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии. Об этом заявили на селекторном совещании, которое провел глава Офиса президента Андрей Ермак с председателями областных государственных администраций, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Коснулись на совещании и вопроса выполнения решения правительства и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях. Этот вопрос обсуждался на нескольких прошлых селекторных совещаниях под председательством Андрея Ермака. Председатели ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии», – говорится в сообщении.

«Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел», - отметил Ермак.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отменил собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.