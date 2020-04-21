Без карантинных мероприятий в Украине было бы 180 тысяч больных COVID-19.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, мы проводили до введения карантинных мероприятий. Если бы мы не вводили карантинных мероприятий, у нас было бы сейчас 180 тыс. больных коронавирусной болезнью... Как бы кто не критиковал, как бы кто-то не считал, что что-то делается не так, мы сегодня имеем результат карантинных мероприятий», - сказал Ляшко.

Он напомнил, что ранее пик заболеваемости прогнозировался на 14-17 апреля, но благодаря ограничительным мерам пик заболеваемости может растянуться во времени.

«Да, мы сейчас некоторое снижение, но это снижение не должно вводить в заблуждение. Это временное снижение. Мы выходим на какое-то плато, и наша главная задача, чтобы это плато не последовало стремительно вверх, поэтому всех призываем придерживаться карантинных мероприятий. Это все поможет нам держать уровень заболеваемости на том уровне, который мы сейчас имеем, и это поможет нам качественно и эффективно лечить людей, которые находятся в учреждениях здравоохранения», - сказал Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины 25 марта 2020 ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продолжил карантин до 24 апреля.

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По состоянию на 21 апреля в Украине зарегистрировано 6125 случаев заболевания COVID-19, умер 161 человек, 367 - выздоровели.