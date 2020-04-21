За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе, сообщает пресс-центр СБУ.

Также заблокировано более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тыс. пользователей. Информация о 197 выявленных агитаторов СБУ направила в Нацполицию.

Половина нарушителей уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

В частности, такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.