В этом году в 170 странах упадет доход на душу населения из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в мире.

Об этом в блоге Международного валютного фонда сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева, передает Укринформ.

«В этом году (из-за коронавируса. - Ред.) в 170 странах уменьшится доход на душу населения, в то время как несколько месяцев назад мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 странах», - написала она.

По словам Георгиевой, фискальная помощь, которая была выделена на преодоление негативных экономических последствий из-за пандемии в мире со стороны правительств разных стран, составляет уже восемь триллионов долларов США.

Она добавила, что МВФ, который имеет кредитный потенциал в размере одного триллиона долларов, уже одобрил чрезвычайное финансирование для 29 из 103 стран, которые попросили помощь у Фонда.

Как отметила директор-распорядитель МВФ, организация также отложила взыскание долгов с беднейших государств на сумму в 12 миллиардов долларов США.

Вместе с тем она выразила обеспокоенность из-за экономической угрозы для развивающихся стран.

«Что меня очень беспокоит, так это развивающиеся страны. Они потеряли уже около 100 миллиардов долларов США», - сказала она.

Георгиева заявила, что страны, которые сильно зависят от продажи сырья, уже понесли большие потери из-за падения цен на экспортные товары.

По состоянию на 21 апреля в мире зарегистрировано 2490421 случаев заражения коронавирусом, из них 170566 летальных, 653233 человека выздоровели.