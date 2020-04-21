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В Министерстве внутренних дел предлагают переложить расходы на тушение лесных пожаров на лесхозы, так как они получают доход от продажи леса и его производных.

Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее. Логика простая – лесхозы получают доход от продажи леса и его производных. Значит они же должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничижения лесными пожарами, а не только получать доходы», - написал он в Facebook.

Такая политика, по мнению Геращенко, стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей.

«Мы изучаем опыт Беларуси в деле организации противопожарных мероприятий в лесах и будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины», - заявил он.

Замминистра подчеркнул, что на сегодняшний день организация поставок продовольствия для питания спасателей в зоне ЧАЭС возложена на Агентство по управлению зоной отчуждения.

В Житомирской области организация поставок продовольствия для спасателей возложена на местные органы государственной власти.

«Непосредственно питание осуществляется с использованием полевых кухонь. По-другому в условиях постоянно меняющейся дислокации отрядов спасателей это было ты трудно организовать», - отметил Геращенко.

По его словам, в последнее время в социальных сетях распространяется информация о недостаточности снабжения и питания спасателей и нацгвардейцев с призывом обеспечить подвоз продуктов.

«На сегодня такой необходимости нет», - заявил замглавы МВД.
ForUm

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