В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.

Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал «крошечные следы» коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.

Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.

До этого в ВОЗ отмечали, что «на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них».