также в разделеМир
Страны Европы начали ослаблять карантин 32
Трамп хочет отправить следователей в Китай для расследования вспышки COVID-19 19
В Канаде в результате стрельбы погибли 16 человек 33
В мире число заболевших COVID-19 достигло почти 2,5 миллиона человек 12
Уже 600 тысяч человек в мире выздоровели от коронавируса 18
США готовятся к ослаблению карантина 30
Елизавета II впервые за 68 лет попросила отменить артиллерийский салют 21
В Испании продлевают карантинные меры 37
Число жертв COVID-19 в мире превысило 160 тысяч человек 16
В Израиле частично снимают карантин 25
Британцы запустили в массовое производство потенциальную вакцину от коронавируса 103
В соседней Беларуси количество умерших с COVID-19 приближается к 50 26
Японцы получат поддержку от правительства почти по тысяче долларов 15
Европарламент одобрил план восстановления после COVID-19 13
Россия бьет антирекорды по новым заражениям COVID-19 78
Наличие в организме антител не говорит об иммунитете к коронавирусу 66
Трамп назвал возможное количество жертв от коронавируса среди американцев 91
Число жертв COVID-19 во всем мире превысило 150 тысяч 17

В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.

Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал «крошечные следы» коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.

Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.

До этого в ВОЗ отмечали, что «на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги