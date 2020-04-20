Еще у 49 киевлян за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще у 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Из них - у 2 медиков. За сутки, что прошли, к сожалению, 2 летальных случая. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет. 25 мужчин от 20 до 75 лет. И парень, которому 13 лет», - отметил мэр столицы.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

«Я благодарю киевлян, которые остаются на праздники дома. И не подвергают опасности себя и своих близких. Берегите себя» - написал Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.