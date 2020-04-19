Журналисты канала «1+1» предлагали людям деньги, чтобы снять целование икон в Киево-Печерской лавре.

Фото: APnews

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на APnews, в субботу, 18 апреля, когда в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру привезли Благодатный огонь, журналисты украинского телеканала «1+1» предложили одному из посетителей обители деньги за то, чтобы он поцеловал икону.

Этим посетителем оказался внештатный корреспондент редакции APnews, которая и сообщила об этом инциденте, подчеркнув, что «теперь понятно, как нашим коллегам иногда удается получать весьма “интересные кадры"».

«Я фотографировал в церкви. Вместе со мной там кроме священников находились другие журналисты, фотографы и операторы. Все пытались подобрать удачные кадры, в том числе и оператор и журналист "1+1". В какой-то момент, видимо, упустив тот момент, что я их коллега, они вместе подошли ко мне и говорят: "Извините, вы не могли бы на камеру поцеловать икону? Я вежливо отказался, сославшись на "негигиеничность" и нелепость этого процесса. Тогда, недолго думая и улыбаясь, они предложили мне за это деньги. Естественно, я посмеялся и отказался», – рассказал внештатный корреспондент APnews.

В издании отметили, что журналисты «плюсов» ушли, «так и не дождавшись ни от кого поцелуя иконы». Стример же успел сделать фото человека, который предлагал ему деньги.