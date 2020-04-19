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Авиация Госслужбы по чрезвычайным ситуациям готовится отработать самый критический участок пожаров в Житомирской области.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

«Сегодня утром разведка отработала наиболее критическую область. Определила координаты, и уже сегодня авиация ГСЧС отработает именно эту область», — отметил он.

Чечеткин добавил, что накануне авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав.

С 16 апреля на территории Житомирской области продолжаются пожары. Они охватили территорию в 4090 гектаров. Ветер принес продукты горения в Киев, из-за чего на некоторое время столица Украины возглавила рейтинг городов по уровню загрязненности воздуха.
ForUm

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