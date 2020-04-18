В Беларуси количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, приближается к 50. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Беларуси.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 18 апреля 25 лабораторных центров сделали почти 93 тысячи тестов на коронавирус. Сейчас на стационарном лечении находятся 3282 человека. Еще часть пациентов лечится амбулаторно.

Отмечается, что в Беларуси зафиксировано 45 умерших с коронавирусом, в которых был ряд хронических заболеваний. При этом выздоровление подтвердили в 458 случаях.

Напомним, Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.