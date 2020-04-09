Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеосовещания министров по делам помощи развитию стран ЕС, сообщает Европейская правда.

«Беларусь попросила помощи для своей системе здравоохранения и решения макрофинансовых и макроэкономических последствий этой ситуации. Также они просят финансовой помощи. Сейчас мы изучаем, как мы можем реагировать на эти запросы, глядя, в частности, на экономическую поддержку, для системы здравоохранения и гражданского общества», - сказал Боррель.

«Общая сумма этой поддержки еще не определена, но я могу заранее сказать, что она составит около 60 млн евро», - добавил он.

Боррель напомнил, что на прошлой неделе Еврокомиссия объявила о выделении 30 млн евро для стран Восточного партнерства на закупку медицинских препаратов.

«Мы также предполагаем около 300 млн евро кредитов и субсидий малым и средним предприятиям стран Восточного партнерства для поддержания ликвидности, облегчение доступа к кредитам и активизации бизнеса после кризиса», - сказал он.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Беларуси превысило 1000 человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично выступает против любых разновидностей карантина и говорит, что против коронавируса можно бороться водкой и тракторами.