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На Закарпатье пограничники задержали банду контрабандистов с 5 тысячами пачек сигарет, которые направлялись в сторону границы с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничники задержали микроавтобус с румынскими номерами, который сначала проигнорировал требование остановиться.

«17 апреля вечером военнослужащие отдела «Деловое» обнаружили микроавтобус «Мерседес Вито» с румынскими регистрационными номерами, которым ехали в сторону границы. Требование пограничного наряда об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и продолжил движение. Правоохранители немедленно организовали поисковые мероприятия, впоследствии автомобиль злоумышленников удалось задержать», - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабандистов было двое. Микроавтобусом мужчины перевозили 10 ящиков, в которых было 5 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины.

«Контрабандистов задержали. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Украины, в ГФС и Нацполицию направлены уведомления», - говорится в сообщении.
ForUm

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