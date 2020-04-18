также в разделеПроисшествия
Полиция Днепра открыла уголовное дело из-за толпы в соборе
Боевики обстреляли позиции ВСУ у Крымского 8
На Черниговщине зафиксировали очаг вспышки коронавируса 39
На Закарпатье задержали контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет 16
Минздрав: коронавирус подхватили почти тысяча медработников 24
На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары 16
В Тернопольской области горит заказник 14
У командующего Нацгвардии обнаружили коронавирус 29
На Донбассе оккупанты пять раз нарушили режим тишины 11
ГсоЧС ожидает пика пожаров в Киевской области на выходных 11
Военный, убивший в ДТП сослуживца, ездил по поддельным правам 27
ГосЧС: Погодные условия не позволяют потушить пожар в Чернобыльской зоне 64
Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: настоятель отказался сотрудничать с Минздравом 34
В Кривом Роге мужчина расстрелял пару и выбросился из окна 35
Вспышку COVID-19 зафиксировали в Почаевской лавре 44
В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания COVID-19 45
В Украине – 4662 случая коронавируса, умерли 125 человек 50
Из-за сжигания сухой травы на Житомирщине сгорели 8 зданий 66

За границей от коронавируса COVID-19 скончались семь граждан Украины. Об этом накануне сообщил МИД.

Так, в течение пятницы, 17 апреля, за границей умер еще один гражданин Украины, однако пол и страна, где это случилось, не названы. Ранее четверо украинцев умерли в Италии, и по одному – во Франции и США.

При этом 151 украинец сейчас лечится от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии – 121. Кроме того, в Чехии – 6, в Испании – 5, в Германии – 4, в Австрии – 3, в США – 2, в Швеции, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в России, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Португалии, на Мальте – по одному.

Количество выздоровевших украинцев за сутки не изменилось и по-прежнему составляет 49 человек.

При этом всего 16 тысяч 229 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы Защита.

Напомним, в Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги