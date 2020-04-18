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В Тернопольской области продолжается пожар на территории Чистилевского орнитологического заказника на площади около 8 га.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области в Facebook.

«Пожар возник 17 апреля, на площади около 8 га. Сообщение о горении сухой травы и камыша поступило на номер экстренного вызова 101 в 17:10», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлечено 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей.

«Спасатели направили все силы и средства на борьбу с огнем. Ликвидация пожара продолжается», — говорится в сообщении.
ForUm

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