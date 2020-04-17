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Заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГосЧС в Киеве Игорь Шарий пояснил, что тушение пожара в Чернобыльской зоне затруднено из-за неблагоприятных погодных условий и сильной засухи на этой территории, вызванной сухой зимой.

В Киеве из-за сильного ветра, который переносил пыль на скорости 20-22 м/с, повысился уровень загрязненности воздуха в 2-3 раза от допустимой нормы. Эти показатели держались как вчера, 16 апреля, так и сегодня, 17 апреля. Об этом во время брифинга заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом и надо быть осторожными из-за пасхальных и майских праздников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство здравоохранения Украины изучает возможность регулярного тестирования всех медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов.

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

Соединенные Штаты расширили помощь Украине на 9,1 млн долларов в противодействии пандемии COVID-19.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%

Усиленный контроль на въездах в Киев будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Столичные власти приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.

В Тернопольской области коронавирус обнаружен у трех священников и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре.
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