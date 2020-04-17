Заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГосЧС в Киеве Игорь Шарий пояснил, что тушение пожара в Чернобыльской зоне затруднено из-за неблагоприятных погодных условий и сильной засухи на этой территории, вызванной сухой зимой. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.



«Там очень большие площади. Человеческих и материальных ресурсов достаточно, но очень большие площади, и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро. Потому что ветер раздувает (огонь. – Ред.) по всей территории», - заявил он, отвечая на вопрос, почему так долго не удается потушить пожар.

«В связи с сухой зимой мы имеем засуху в пуще, засуху в лесах, и поэтому пожар развивается очень быстро, очень быстро. Сейчас он локализован, и сейчас на этих площадях происходит тление лесной подстилки, травы, тление на месте бывшего пожарища», - добавил Шарий.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.