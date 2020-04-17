также в разделеПроисшествия
Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: настоятель отказался сотрудничать с Минздравом 16
В Кривом Роге мужчина расстрелял пару и выбросился из окна 11
Вспышку COVID-19 зафиксировали в Почаевской лавре 34
В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания COVID-19 15
В Украине – 4662 случая коронавируса, умерли 125 человек 48
Из-за сжигания сухой травы на Житомирщине сгорели 8 зданий 53
Почти тишина: боевики совершили один обстрел на Донбассе 13
Из-за женщины с COVID-19, продававшей свечи в церкви, закрыли село на Харьковщине 19
На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами 38
В Чернобыльской зоне возобновился пожар 51
В ВСУ – вторая смерть от коронавируса 29
В Украине 788 медиков заразились коронавирусом 13
В ВСУ уже зарегистрировано 28 случаев COVID-19 20
В Украине за сутки зафиксировано 397 случаев COVID-19 54
В Чернобыльской зоне продолжают тушить тлеющую древесину 13
За сутки боевики 3 раза нарушили режим тишины 9
Среди пограничников зафиксирован первый случай COVID-19 15
В авто патрульных умер человек 25

Заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГосЧС в Киеве Игорь Шарий пояснил, что тушение пожара в Чернобыльской зоне затруднено из-за неблагоприятных погодных условий и сильной засухи на этой территории, вызванной сухой зимой. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Там очень большие площади. Человеческих и материальных ресурсов достаточно, но очень большие площади, и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро. Потому что ветер раздувает (огонь. – Ред.) по всей территории», - заявил он, отвечая на вопрос, почему так долго не удается потушить пожар.

«В связи с сухой зимой мы имеем засуху в пуще, засуху в лесах, и поэтому пожар развивается очень быстро, очень быстро. Сейчас он локализован, и сейчас на этих площадях происходит тление лесной подстилки, травы, тление на месте бывшего пожарища», - добавил Шарий.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги