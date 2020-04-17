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Министерство здравоохранения Украины изучает возможность регулярного тестирования всех медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов.

«В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с COVID-19», - сказал министр.

Он уточнил, что в целом алгоритм тестирования медработников на COVID-19 не отличается от общего алгоритма тестирования.

«При появлении соответствующих симптомов заболевания коронавирусом – температура и сухой кашель и остальные, медицинскому работнику делается тест на коронавирус», - отметил Степанов.

Как сообщал ForUm, по состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заразились коронавирусом SARS-CoV-2.
ForUm

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