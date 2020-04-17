В Киеве из-за сильного ветра, который переносил пыль на скорости 20-22 м/с, повысился уровень загрязненности воздуха в 2-3 раза от допустимой нормы. Эти показатели держались как вчера, 16 апреля, так и сегодня, 17 апреля. Об этом во время брифинга заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает 112 Украина.

«Такая ситуация в принципе сложилась вследствие значительного усиления скорости ветра до 20-22 м/с, перенос ветровой эрозии почв открытых. Следующее явление, которое наблюдалось – это ухудшение видимости за счет дыма, который поступал вместе с той воздушной массой», - сказал Николай Кульбида.

Он добавил, что кроме пыли уже сегодня в воздухе обнаружили повышение уровня диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида. Стоит отметить, что концентрация этих веществ в воздухе не превышает нормы.

Во второй половине пятницы зафиксировали уменьшение концентрации пыли. По данным Укргидрометцентра это загрязнение ветер перенес далее с северо-запада на юго-восток. Таким образом пыль перемещается на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. Николай Кульбида заявил, что для граждан этих областей оно опасным не будет, ведь в воздухе быстро уменьшается концентрация загрязняющих веществ.

Напомним, в Киеве наблюдалась задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30 16 апреля). Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер.