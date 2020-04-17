Соединенные Штаты расширили помощь Украине на 9,1 млн долларов в противодействии пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба Посольства.
Средства будут выделяться Украины через Агентство США по международному развитию (USAID).
«Помощь направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
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