также в разделеОбщество
Виктор Медведчук и Оксана Марченко помогают малообеспеченным и одиноким украинцам встретить Пасху 14
Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко продолжает помогать в борьбе с коронавирусом: Помощь отправилась в Зимненский монастырь в Волынской области 12
Геращенко допускает, что карантин завершится в середине мая 16
Кулеба: Без партнеров соглашения с Ираном по самолету МАУ не будет 16
НАПК проверит бесплатный перелет Ермака из Минска 29
Минздрав хочет регулярно тестировать медиков на COVID-19 41
Украинская фармкомпания предлагает лечить коронавирус сорняками 28
На Закарпатье у двух священников УПЦ МП нашли коронавирус 15
В Харькове душевнобольной с COVID-19 сбежал из больницы 16
Полиция обещает не допустить провокаций и толп возле храмов на Пасху 18
16 апреля. Картина дня 21
Полиция купила продукты мужчине на самоизоляции, которому отказали соседи 32
МОН просит школы не проводить последние звонки и выпускные 19
Полиция открыла дела из-за «штурма» супермаркета в Мариуполе 41
Глава «Укрпочты» накажет работников, ходивших в церковь на праздники 22
Суд избрал меру пресечения Черновол 67
ЕС выделил на гумпомощь Донбассу €13 миллионов 12
СБУ задержала фигуранта дела Шайтанова – бывшего сотрудника «Альфы» 44

Соединенные Штаты расширили помощь Украине на 9,1 млн долларов в противодействии пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба Посольства.

Средства будут выделяться Украины через Агентство США по международному развитию (USAID).

«Помощь направлена ​​на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
4999 грн.
15