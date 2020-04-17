По данным Национального банка Украины, на валютном рынке пока спрос и предложение валюты выровнялись, поэтому регулятор минимизировал продажу и покупку валюты с и в резервы.

Об этом говорится в экономических итогах недели, которая заканчивается 17 апреля, опубликованных на сайте НБУ, сообщает hromadske.

«Курсы валют стран-торговых партнеров к доллару США почти не изменились из-за снижения активности на финансовых рынках. Спокойным был и валютный рынок Украины — спрос и предложение были сбалансированы», — отмечают в Нацбанке.

Там отмечают, что украинцы и украинские компании стали меньше покупать или продавать валюту, ожидая длительные пасхальные выходные. Некоторые инвесторы пока ждут публикации данных из США и Китая о том, как на экономики этих стран повлиял коронавирус.