Американская разведка еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет возникший в Китае новый коронавирус, сообщило израильское телевидение.

По его данным, разведслужбы США знали уже тогда о COVID-19, который сотрясал китайский город Ухань, передает Интерфакс-Украина.

Информация была передана в Белый дом, который, по утверждениям израильского телевидения, «не посчитал ее представляющей интерес».

Однако, несмотря на такую позицию администрации Дональда Трампа, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль.

Еще в ноябре силы обороны Израиля провели первое обсуждение вопроса о последствиях, которые будет иметь проникновение неизвестного инфекционного заболевания в регион, как это скажется на Израиле, на соседях.

Эта информация была доведена до властных структур Израиля и до министерства здравоохранения, но «ничего сделано не было», утверждает телевидение.

На утро пятницы в Израиле, по данным министерства здравоохранения, зафиксировано 12 855 заразившихся COVID-19. За сутки отмечены 264 новых случая. 148 заболевших умерли.