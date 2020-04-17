также в разделеПроисшествия
Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: настоятель отказался сотрудничать с Минздравом 9
Вспышку COVID-19 зафиксировали в Почаевской лавре 25
В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания COVID-19 15
В Украине – 4662 случая коронавируса, умерли 125 человек 48
Из-за сжигания сухой травы на Житомирщине сгорели 8 зданий 43
Почти тишина: боевики совершили один обстрел на Донбассе 13
Из-за женщины с COVID-19, продававшей свечи в церкви, закрыли село на Харьковщине 19
На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами 38
В Чернобыльской зоне возобновился пожар 50
В ВСУ – вторая смерть от коронавируса 29
В Украине 788 медиков заразились коронавирусом 13
В ВСУ уже зарегистрировано 28 случаев COVID-19 20
В Украине за сутки зафиксировано 397 случаев COVID-19 54
В Чернобыльской зоне продолжают тушить тлеющую древесину 13
За сутки боевики 3 раза нарушили режим тишины 9
Среди пограничников зафиксирован первый случай COVID-19 15
В авто патрульных умер человек 25
Вспышку COVID-19 зафиксировали на Житомирщине 26

В Кривом Роге злоумышленник убил молодую женщину и ранил мужчину, а при попытке штурма его квартиры покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа, сообщила пресс-служба полиции.

Вечером 16 апреля поступило сообщение о стрельбе на улице в Покровском районе города. На месте полицейские установили, что неизвестный мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в больницу. После совершенного нападающий скрылся с места преступления на автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили вероятного подозреваемого в совершении преступления – им оказался 52-летний местный житель. Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа. По месту его проживания правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого, вероятно, стреляли в потерпевших. Сейчас оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги