В Кривом Роге злоумышленник убил молодую женщину и ранил мужчину, а при попытке штурма его квартиры покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа, сообщила пресс-служба полиции.

Вечером 16 апреля поступило сообщение о стрельбе на улице в Покровском районе города. На месте полицейские установили, что неизвестный мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в больницу. После совершенного нападающий скрылся с места преступления на автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили вероятного подозреваемого в совершении преступления – им оказался 52-летний местный житель. Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа. По месту его проживания правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого, вероятно, стреляли в потерпевших. Сейчас оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.