В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который обвиняется в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшем средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа (ч. 1 ст. 415 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что 23 января 2019 обвиняемый, двигаясь по трассе «Одесса-Мелитополь» за рулем «КАМАЗ», не выдержал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем «УРАЛ».

В результате ДТП военнослужащий-пассажир «КАМАЗ» погиб на месте происшествия, а двое других военнослужащих получили средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.

Следствием установлено, что обвиняемый не получал водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, а использовал поддельное с целью перевода по военной службе на должность водителя.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины.

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.