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У двух жителей Мукачевского района подтверждено заболевание коронавирусом.

Заболели двое священников православной церкви Московского патриархата. Один приходится зятем другому, пишет Mukachevo.net.

Богослужение священнослужитель проводил в церкви по улице Яна Амоса Коменсе в микрорайоне Росвигово.

Старший священник сейчас госпитализирован в областной больнице, а его зять дома на самоизоляции.

Напомним, уже неоднократно все епархии призывали смотреть богослужения онлайн в Интернете.

Митрополит Епифаний призвал украинцев оставаться на Пасху дома.
ForUm

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