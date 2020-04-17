У двух жителей Мукачевского района подтверждено заболевание коронавирусом.
Заболели двое священников православной церкви Московского патриархата. Один приходится зятем другому, пишет Mukachevo.net.
Богослужение священнослужитель проводил в церкви по улице Яна Амоса Коменсе в микрорайоне Росвигово.
Старший священник сейчас госпитализирован в областной больнице, а его зять дома на самоизоляции.
Напомним, уже неоднократно все епархии призывали смотреть богослужения онлайн в Интернете.
Митрополит Епифаний призвал украинцев оставаться на Пасху дома.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время