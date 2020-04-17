Великобритания еще на три недели продлевает действие действующих карантинных мероприятий в связи с пандемией.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC, об этом в четверг объявил глава МИД Доминик Рааб, который временно замещает премьер-министра Бориса Джонсона.

Рааб сказал, что сейчас не время для ослабления ограничений. Также сейчас было бы безответственно говорить, когда коронавирусные правила будут изменены.

«Если я начну давать вам искусственные и произвольные временные рамки, это станет самым безответственным вещью, то я не могу этого делать», - сказал Рааб.

Он добавил, что есть индикаторы эффективности мер социальной дистанцирование. Однако правительственные советники утверждают, что эти доказательства «непоследовательные», а в некоторых ситуациях степень заражения возрастает.

«У нас все еще не снизился уровень заражения настолько, насколько нужно. Любое изменение мер социальной дистанцирование сейчас может угрожать значительным увеличением инфекций», - добавил он.

За последние сутки в стране умерла 861 человек – общее число умерших возросло до 13729.