Следующие недели будут решающими в борьбе с пандемией COVID-19 в Европе. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает DW.

«Следующие несколько недель будут решающими для Европы», - заявил директор европейского офиса ВОЗ Ганс Клуге во время онлайн пресс-конференции.

Хотя в Европе насчитывается почти миллион инфицированных коронавирусом, в ВОЗ видят положительные сдвиги в странах, наиболее пораженных пандемией, в частности, в Испании, Италии, Германии и Швейцарии.

В некоторых странах количество новых случаев инфицирования снижается, в то же время другим еще только предстоит пережить пик коронавирусного кризиса. При этом необходимо помнить, что быстрой победы над заболеванием COVID-19 не будет, отметил Клуге.

«Не допускайте ошибок. Несмотря на весеннюю погоду мы продолжаем находиться посреди бури», - отметил он.

Учитывая дискуссии об ослаблении карантина, Клуге заметил, что быстрого пути возвращения к привычной жизни не существует.

Напомним, по данным на утро 16 апреля в мире уже зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них - более полумиллиона выздоровели и 134 616 умерли.