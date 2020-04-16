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В мире уже зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них - более полумиллиона выздоровели и 134 616 умерли, сообщает Укринформ.

По состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали 2 083 326 случаев заражения коронавирусом, из них - 510 350 человек выздоровели и 134 616 умерли.

COVID-19 зацепил 210 стран и территорий. Среди больных вирусом 51 142 человека находятся в критическом или серьезном состоянии.

В США на сегодня зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19 - 644 089, из них - 48 708 человек выздоровели, 28 529 умерли.

На втором месте Испания. Там зафиксировали 180 659 больных вирусом, 70 853 лица выздоровели, 18 812 - умерли.

В Италии зафиксировали 165 155 случаев COVID-19, 21 645 смертей и 38 092 случая выздоровления.

В Китае сейчас количество больных составляет 82 341. Оправились от болезни - 77 892 человека, 3342 умерли.

 
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