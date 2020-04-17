Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку действий главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он возвращался на частном самолете из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Это может трактоваться как подарок, поскольку Ермак не заплатил за эту услугу, говорится в ответе НАПК на обращение Центра противодействия коррупции.

Так, 11 марта 2020 журналисты зафиксировали прибытие Ермака частным самолетом из Минска, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук.

Сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

Такая услуга считается подарком в понимании закона «О предотвращении коррупции». Ермак занимает должность, которая подпадает под действие этого закона. Однако закон запрещает получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума – сейчас это 2102 гривни.

«Этот частный перелет на самолете олигарха имеет все признаки подарка. Очевидно, что такая услуга стоит дороже, чем размер разрешенного законом подарка. Надеемся, НАПК составит и направит в суд протокол на руководителя Офиса президента по этому факту», - отмечает юрист ЦПК Андрей Савин.

В случае подтверждения этого нарушения, Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 грн.

Это дело может стать показательным, ведь раньше нереформированное НАПК отказывалось наказывать чиновников за такие нарушения. Например, отказались проверять председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова на получение подарка на юбилее Григория Суркиса.

Напомним, осенью 2019 парламент принял президентский законопроект о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции: это позволило начать прозрачный конкурс на новое руководство агентства, результатом которого стало назначение на должность Александра Новикова, который до этого работал в Генпрокуратуре.