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Украинская Православная Церковь предлагает настоятелям и настоятельницам монастырей разработанные медиками рекомендации для обеспечения безопасности монахов и монастырских священнослужителей, мирян и паломников во время карантина в связи с распространением коронавируса.

Фото из открытых источников

Рекомендации опубликовал Синодальный отдел по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии.

Опубликована профилактическая информация.

«Наблюдение за братией/сестрами монастыря и выявления больных с любыми признаками и симптомами ОРВИ (высокая температура, сухой кашель, боль в горле, исчезновение симптомов вкуса и обоняния); обеспечение медицинского сопровождения больных с ежесуточной наблюдением температуры, давления, пульса, дыхания в 08.00, 20.00; изолирование больных, ограничение передвижения больного братии/сестер; режим проветривания кельи - несколько раз в день», - сказано в рекомендациях.

В документе отмечается необходимость информирования монахов и способах передачи вируса, и о санитарной гигиене.

Монахам также нужно соблюдать режим передвижения по монастырю.

Необходимо: «Ограничить передвижения по монастырю без лишней необходимости; запретить ходить по кельям, даже для посещения больных; разрешается прогуливаться по монастырю в безлюдных местах; больным запрещено выходить из кельи».

Также важно организовать правильное питание.

Богослужебный порядок предусматривает, что нужно: «Ограничить участие братии/сестер монастыря в богослужениях».

«Монастырские скамейки и свечные ящики должны быть закрытыми, инфицирование происходит главным образом при прямых контактах. По возможности перевести приема поминальных записок в онлайн режиме или в бесконтактный способ», - сказано в документе.

В рекомендациях подчеркивается, что необходимо проводить влажную уборку помещений и обработку поверхностей и ручек дезсредствами.

Важно ограничить участие мирян в богослужениях и посещение монастыря во время карантина.
ForUm

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